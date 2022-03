Procès en Belgique : Ils ont fait vivre l'enfer à leurs enfants

MARCHE-EN-FAMENNE - Sébastien Hardenne et Isabelle Simon, des parents qui ont fait vivre un véritable calvaire à leur progéniture pendant une décennie, encourent dix ans de prison.

Rien n'a été épargné aux trois filles et au garçon du couple, violentés par leurs géniteurs entre 2003 et 2012. Quand ce n'était pas des gifles, des coups de poing ou de pied, ils se faisaient battre avec toutes sortes d'objets: ceinture, fouet, barre de fer, tapette à mouche électrique. Mais ce n'est pas tout. Parfois, le père les punissait en leur plongeant la tête dans des bains glacés jusqu'à suffocation, une méthode qui rappelle le supplice de la noyade employé par les Américains à Guantanamo. Une fois, alors qu'une fillette s'était évanouie après cet acte barbare, le père lui a donné un violent coup dans l’œil. «L’eau était toute rouge», a rapporté l'une de ses sœurs aux enquêteurs.

«Il a écrit une lettre où il demande pardon»

Outre les violences physique à leur encontre, les petits souffraient de carence nutritionnelle. Affamés, ils leur arrivaient même de manger les collations de leurs camarades de classe. «Papa et tonton arrivaient parfois avec une pizza. On devait juste les regarder manger», a expliqué l'une des victimes. Mais, lorsque les parents daignaient les nourrir, c'était avec des tartines à l'urine paternelle ou recouvertes avec des excréments de chiens. Parfois, le père se passait du pain et urinait directement dans la bouche des enfants. Un autre jeu sordide consistait à enfermer deux fillettes dans une valise bridée, remplie de déjections, et de la balancer à travers l'appartement.