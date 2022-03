Guerre en Ukraine - Ils ont fui l'Ukraine avec leurs animaux

Impossible de séparer Soli et Mary de leur chien Ivar. Marine Meunier

Soli et Mary habitaient depuis 2018 un appartement de Kharkiv, en Ukraine, quand la guerre a éclaté. Étudiantes en médecine, d’origine iranienne, elles ont fui fin février. «Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’était dur, décrit Soli. On n’a plus rien, on a tout laissé là-bas». Excepté leur compagnon, Ivar, un husky au pelage fourni. «On l’a adopté en Ukraine, il y a trois ans», dit Soli, en caressant l’animal.

Impossible d’en être séparées à leur arrivée au Luxembourg le 6 mars. Comme elles, beaucoup ont fait la route avec leur animal. «Il est difficile de les recenser, admet Félix Wildschutz, directeur de l’Administration des services vétérinaires. Mais il y a des chats, des chiens, des lapins et même des cochons d’Inde».

«On ne voulait pas séparer familles et animaux»

Les conditions d’entrée ont été assouplies. D’ordinaire, l’animal doit être identifié, avoir un passeport, et tous les vaccins en règle. Les réfugiés sont donc invités à consulter des vétérinaires pour être en ordre. Les ASBL Rana (Refugees Are not Alone) et Amiavy ont décidé de se partager les frais de régularisation. Et des associations ont fait des collectes. Au Kirchberg, la structure d’hébergement d'urgence a une salle pour les animaux.