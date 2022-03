Après la victoire «historique» des indépendantistes : Ils ont les clés de la maison Belgique

Pour la presse belge, les deux hommes vainqueurs en Flandre et en Wallonie, Bart De Wever et Elio Di Rupo, sont les seuls à pouvoir sauver l'unité de la Belgique.

Bart De Bewer et Elio Di Rupio devront trouver un terrain d'entente pour que la Belgique n'explose pas. (avec AFP)

Le quotidien bruxellois Le Soir note que Bart De Wever, le leader de la NVA indépendantiste, et le chef du Parti socialiste (PS) Elio Di Rupo, le vainqueur côté francophone, «ont le sort de la Belgique entre leurs mains». Le succès de M. De Wever «est de fait historique». «Mais les Flamands ne l'ont pas chargé, du moins pas tout de suite, de décréter l'indépendance. Ils ont crié haut et fort qu'il faut réformer le pays et régionaliser davantage», estime-t-il.