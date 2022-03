Ils ont oublié la meilleure soirée de toute leur vie

Une idée

des plus simples a fait

de «Very Bad Trip» l'une des comédies les plus réussies de l'année.

Que fait donc ce tigre dans la salle de bains de leur suite? Et ce bébé dans l’armoire? Et, surtout, qu’est devenu Doug? Les trois fêtards n’auront que quelques heures pour résoudre l’énigme, payer une rançon à un gang, récupérer le futur marié et l’amener dare-dare à l’église comme si de rien n'était ... L'idée de base pour «Very Bad Trip», de Todd Phillips, qui veut que les protagonistes ne soient pas plus au courant que le spectateur de ce qui s'est passé la veille ne fait qu'accroître le suspense.