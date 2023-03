Au Luxembourg : Ils ont planté une microforêt à Mertzig

L'ONG de défense de l'environnement avait lancé une action en fin d'année dernière, grâce à laquelle il était possible d'offrir un bout de forêt à la personne de son choix contre un don de 30 euros. L'action a plu et 260 dons ont afflué. Et tous les participants avaient la possibilité de s'inscrire pour venir planter un arbre ce samedi.

«L'importance cruciale des arbres et de la forêt»

«Ce refuge pour la nature apportera très vite aux résidents une sérénité visuelle, une plus grande biodiversité et une influence positive sur le microclimat en réduisant les températures extrêmes», se réjouit Raymond Aendekerk, directeur de Greenpeace Luxembourg. L'ONG veut, par cette action concrète, «rappeler l'importance cruciale des arbres et de la forêt sur notre territoire et partout à travers le monde, alors que les forêts de la planète sont chaque jour de plus en plus menacées».