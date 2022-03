Amazonie en 2019 : Ils ont rasé l'équivalent de trois fois le Luxembourg

Rien qu'en 2019, plus de 6 400 km² de forêts ont été rasés en Amazonie. Ceux qui se sont installés là dans les années 1970, comme une terre promise, en sont conscients.

Sous le slogan: «Des terres sans hommes pour des hommes sans terre», le gouvernement a promis à des paysans pauvres de tout le pays une centaine d'hectares et une maison s'ils acceptaient d'aller vivre en Amazonie. Maria Helena, originaire du Rio Grande do Sul, à l'extrême sud du pays, a cru le régime sur parole en entendant un message à la radio. Mais elle a vite déchanté en arrivant. «Ce n'était pas vrai, c'était un grand mensonge. Quand on est arrivés, il n'y avait rien», raconte-t-elle.