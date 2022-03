Ils ont réécrit la B.O. de votre anniversaire

LUXEMBOURG - C'est une drôle d'idée qu'on eue Oscar et Luigi. Ils veulent détrôner le tube «Happy Birthday».

«"Happy Birthday", cela fait 85 ans que c'est la même chose, une chanson d'une phrase. Et pourtant c'est un hit», note Oscar Navarra. Lui et son collègue Luigi Miccolis ont donc décidé de bousculer les habitudes du public pour l’accompagnement musical de la fête d’anniversaire. «Bien sûr, on ne retirera jamais "Happy Birthday" aux enfants, mais nous voulions créer quelque chose de plus sophistiqué pour les plus grands. Une chanson porte-bonheur qui souhaite de la chance à celui qui fête son anniversaire pour toute l'année», explique Oscar.