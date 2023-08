Ils ont tout plaqué pour ouvrir des maisons d’hôtes dans la Drôme

LUXEMBOURG/GRIGAN – Amoureux du sud de la France et lassés de leur vie au Luxembourg, Patrick et Françoise Meisch ont quitté leurs jobs respectifs il y a six ans pour ouvrir leur maison d’hôtes haut de gamme. Un changement de vie qu'ils ne regrettent pas.

Le couple luxembourgeois savoure sa nouvelle vie dans le sud de la France. Patrick et Françoise Meisch

Avec quelques années d’avance, Patrick et Françoise ont réalisé leur rêve de retraités. Il y a six ans, l’associé gérant d’un groupe de promotion immobilière et son épouse, employée de la Cour Grand-ducale, décident de tout quitter pour ouvrir une première maison d’hôtes, installée sur une colline de la Drôme provençale, entre vignes et champs de lavande, avec vue sur le mont Ventoux.

«Je me levais tous les matins à six heures pour préparer des brioches et des cakes pour le petit déjeuner, et le soir, je préparais également le repas pour nos hôtes. C'était le début de notre nouvelle vie», se souvient Françoise. Quelques années plus tard, ces amoureux de la nature revendent leur domaine de Roche-Saint-Secret-Béconne et font l’acquisition d’un terrain au pied du château de Grignan, quelques kilomètres plus loin, pour bâtir une grande villa contemporaine de 5 chambres haut de gamme.

Situé en contrebas du château datant du XIIe siècle, leur nouveau lieu de vie et de travail cible avant tout les touristes en quête de calme et de bien-être, dans un cadre raffiné. «On a toujours rêvé de venir s’installer dans cette magnifique région qu’on avait l'habitude de visiter pendant les vacances avec nos deux fils», ajoute Françoise.

Patrick et Françoise dans leur maison d'hôtes.

Leurs enfants sont restés au Luxembourg

Qu’est-ce qui a conduit les deux quinquagénaires luxembourgeois à se lancer plus tôt que prévu dans cette aventure entrepreneuriale? L’amour du sud de la France et de son climat, sans doute, mais aussi l’épuisement professionnel de Patrick, contraint de se ressourcer après 21 ans passés à la tête d’une grande société de promotion immobilière. L'homme de 56 ans s'est aussi inspiré de sa maman, expatriée depuis plusieurs années à quelques kilomètres de là.

«C’est une vie totalement différente, moins stressante, et beaucoup plus ensoleillée. Cela n’a rien à voir avec le Luxembourg» ajoute Françoise. Le couple n’a pas pour autant tourné le dos au Grand-Duché, où sont restés vivre leurs deux enfants et leurs amis, à qui ils rendent visite régulièrement. Les deux époux affirment également recevoir une clientèle principalement venue du Luxembourg, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Une autre manière de garder le contact avec leur région natale…

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.