Ils ont tout pour séduire les ados

Au moment où Zac Efron est

sur grand écran avec «17 ans encore», «High School Musical 3»

sort en DVD.

Zac Efron est si charmant que des tas de jeunes filles tombent amoureuses de lui et Vannessa Hudgens, à ses côtés au cinéma et dans la vie, fait craquer les adolescents. Dans le troisième volet de «High School Musical», on retrouve les deux acteurs dans les rôles de Troy et Gabriella.