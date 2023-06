Interpellations en France: Ils ont volé pour 3,5 millions d'euros de sacs de luxe

Au total, le montant des articles de luxe dérobés «s'élève à plus de 3,5 millions d'euros», ont précisé les gendarmes. Un total de onze vols, commis dans la Sarthe, le Loir-et-Cher et l'Indre, leur sont reprochés. Parmi les neuf personnes mises en examen, notamment pour «vols et recel en bande organisée», sept ont été placées en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet de Paris. Elles avaient été interpellées lundi et mardi dans les Yvelines, le Val-d'Oise et le Loiret.