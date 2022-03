Ils organisaient des combat d’handicapés

Des surveillants d’un établissement pour personnes handicapées mentales organisaient de vrais combats entre pensionnaires du centre. Les États-Unis sont sous le choc.

Les vidéos des agissements des surveillants ont été diffusées mardi par la chaîne américaine ABC News. Et les images scandalisent les Américains. On y voit des hommes souffrant de handicap se battrent entre eux, dans différentes pièces de l’établissement. Et ce, sous l’œil des employés. La mémoire du téléphone contenait vingt vidéos de combats, dont certains remontant à 2007.