En Italie: Ils partent en vacances et oublient leur fils de 7 ans

On croirait presque une scène du film «Maman, j’ai raté l’avion». Un petit garçon de 7 ans s’est retrouvé tout seul devant chez lui alors que ses parents étaient partis en vacances. Selon TGCOM 24, une incompréhension entre les parents est à l’origine de l’incident, survenu samedi dernier à Bologne (nord). Installé dans le camping-car de son père, l’enfant a changé d’avis au dernier moment. Il a demandé l’autorisation de descendre du véhicule et s’est dirigé vers la voiture de sa mère, qui était censée partir juste après eux.

Or, l’Italienne avait déjà quitté les lieux, sans que son époux ne le remarque. Dans la foulée, celui-ci a démarré, pensant que son fils avait pris place dans l’auto de sa femme. En réalité, le petit se trouvait encore devant la maison. Quelques instants plus tard, des passants l’ont retrouvé en larmes sur le trottoir et ont alerté les carabiniers. Fort heureusement, le garçonnet a su donner aux militaires les indications nécessaires pour qu’ils entrent en contact avec ses parents.