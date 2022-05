États-Unis : Ils pensaient avoir recueilli un chiot égaré…

Une famille du Massachusetts était persuadée d'avoir accueilli à son domicile un jeune chien, fin avril. Il s’agissait en fait d'un bébé coyote.

Des bénévoles du Cape Wildlife Center sont intervenus au domicile de la famille, assistés par des employés du Département de la santé publique. Les spécialistes ont pu déterminer qu’il n’existait aucun risque d’exposition à la rage, et le petit animal a été pris en charge par le refuge, où il a été placé à l’isolement. Le petit coyote sera bientôt rejoint par un de ses congénères. «Une fois que les deux bébés auront reçu leurs vaccins, ils seront élevés ensemble et auront la possibilité de grandir et d’apprendre des comportements naturels dans notre grande cage extérieure», explique le refuge, sur Facebook.