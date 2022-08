États-Unis : «Ils pensent pouvoir toucher une femme juste parce qu’elle montre de la peau»

Daisy Delacroix, une modèle sur le réseau social au service d'abonnelent Only Fans, a déclaré qu'elle avait été agressée sexuellement par un inconnu dans un supermarché californien (États-Unis), rapporte le New York Post. Elle a ainsi partagé sur TikTok des images de surveillance de l'incident. On la voit parcourir une allée du magasin, vêtue d'un crop top et d'un short de vélo.

«Cet homme arrive par derrière, me touche les fesses et me chuchote à l'oreille 'Quoi de neuf bébé?'», a écrit Daisy Delacroix en légende de la vidéo, qui a enregistré plus de 2 millions de vues. J'étais complètement sous le choc». «Apprenez à vous contrôler, demande-t-elle aux hommes dans une autre vidéo. C’est dégoûtant de voir comment certains d’entre vous pensent que c’est OK de toucher une femme juste parce qu’elle montre de la peau».