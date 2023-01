Procès en France : Ils planifiaient de tuer Emmanuel Macron en Moselle

Sur Internet, au téléphone ou lors de réunions aux accents paramilitaires, les suspects auraient aussi fomenté un «putsch», des assassinats de migrants ou des attaques contre des mosquées, selon l'acte d'accusation qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel ces 11 hommes et deux femmes, âgés de 26 à 66 ans.

Aucun de ces projets n'a toutefois connu de début d'exécution et, après quatre ans d'enquête, l'ampleur du dossier a été revue à la baisse: la qualification criminelle, retenue initialement, a été abandonnée au profit du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, passible de dix ans d'emprisonnement. La défense y voit le signe d'un dossier fragile, bâti sur la «fiction d'un passage à l'action violente» et sur une «caractérisation terroriste totalement abusive», selon la formule de Me Lucile Collot.