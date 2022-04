En Allemagne : Ils préparaient des «attentats violents» et le kidnapping d'un ministre

La justice allemande a annoncé jeudi l'arrestation de quatre membres d'un réseau d'extrême droite dans la mouvance des opposants aux règles anti-Covid.

Les personnes arrêtées envisageaient des «attentats violents» en Allemagne et des enlèvements de «personnalités publiques». Le ministre de la Santé social-démocrate Karl Lauterbach faisait partie de leur cible, a appris l'AFP de source ministérielle. Ce réseau baptisé «Patriotes unis» visait la destruction «du système démocratique allemand», ont précisé le parquet de Coblence et la police de la Rhénanie-Palatinat dans un communiqué commun.

Entre 41 et 55 ans

Lors du coup de filet de mercredi, ils ont notamment saisi des armes à feux et des munitions, des lingots d'or et pièces d'argent, des devises d'une valeur supérieure à 10 000 euros, ainsi que des téléphones portables, des faux certificats de vaccination contre le Covid-19, ou encore plusieurs documents écrits sur leurs plans pour renverser l'État. Les autorités ont ciblé 5 suspects, tous allemands, âgés entre 41 et 55 ans, et procédé à ce stade à quatre arrestations, selon le communiqué.