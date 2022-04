Faits divers au Luxembourg : Ils profitent de sa mauvaise vue pour lui voler de l'argent

SANDWEILER – Un homme souffrant de déficience visuelle s'est fait dérober de l'argent, au moment où il voulait effectuer un retrait dans le distributeur d'une banque.

À noter que mercredi, deux vols violents ont également été enregistrés dans le pays. Un piéton a été agressé vers 16h par un jeune homme dans la rue Klensh, à Bettembourg. La victime a été saisie par derrière par un bras et sa chaîne a été arrachée de son cou en même temps. Il n'a pas été blessé, mais a été brièvement en état de choc. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.

Vol avec violence

Dans l'avenue de la Gare à Luxembourg, toujours mercredi, une agression a eu lieu vers 16h sur un employé d'un magasin d'alimentation, lorsque celui-ci a surpris un homme en train de voler des boissons alcoolisées et l'a interpellé. Avant de prendre la fuite, le voleur lui a donné plusieurs coups de poing.

Le voleur en fuite, qui était sous l'influence de l'alcool, a pu être interpellé par une patrouille de police dans l'avenue de la Gare. Après avoir été conduit au poste de police, il s'est montré peu coopératif et a agressé deux agents, qui n'ont pas été blessés. Des plaintes ont été déposées pour coups et blessures, rébellion contre des fonctionnaires et vol à l'étalage. Le suspect, sous l'emprise de l'alcool, a été placé en garde à vue pour dégrisement.