Les stars se mobilisent : Ils rechantent «We are the world» pour Haïti

De nombreuses stars américaines se sont réunies pour réaliser une nouvelle version de l’un des grands succès de Michael Jackson. Regardez une vidéo des coulisses!

Lionel Richie a réunit une belle brochette de stars pour enregistrer un remake du titre «We Are The World» au profit d'Haïti dont Céline Dion, Kanye West, les Jonas Brothers, Barbra Streisand, Wyclef Jean, Pink, Miley Cyrus, Will.I.Am, Adam Levine, Julianne Hough, Jason Mraz et Nicole Scherzinger.