Impôt payé par les travailleurs frontaliers : Ils réclament des millions de compensation au Luxembourg, le ministère répond

METZ/TRÈVES - Des élus de la région frontalière franco-allemande souhaitent la mise en place d'une compensation financière, la redistribution de l'impôt payé par les travailleurs frontaliers. Le Luxembourg répond.

Des responsables politiques de la région frontalière franco-allemande demandent à nouveau des compensations financières de la part du Luxembourg par rapport aux frontaliers qui y travaillent. «Les frontaliers paient leur impôt sur le revenu au Luxembourg, mais utilisent des services publics tels que les crèches, les écoles et les routes sur leur lieu de résidence en Allemagne et en France», ont-ils écrit dans une lettre ouverte publiée mercredi, par des représentants politiques de communes proches de la frontière.

«Avec mes collègues députées Charlotte Leduc et Caroline Fiat, nous demandons au Luxembourg plus de justice fiscale envers les communes frontalières», affirme Martine Etienne, députée (NUPES-LFI) de Meurthe-et-Moselle, originaire de Longwy. Les «injustices financières au niveau des Länder doivent enfin être adressées de manière conséquente et rapidement corrigées», a fait savoir la députée fédérale SPD, Verena Hubertz, à Trèves. «Nous avons besoin d'un paiement compensatoire approprié du côté luxembourgeois».

Outre Verena Hubertz et Martine Etienne, les députées du Bundestag Emily Vontz (SPD) pour Sarrelouis en Sarre et Lena Werner (SPD) pour Bitburg dans l'Eifel ont aussi signé le document, tout comme le maire de Trèves, Wolfram Leibe (SPD). Ces derniers réclament pour la France entre 192 millions et 247 millions et entre 100 et 128 millions d'euros pour l'Allemagne, selon des calculs effectués par les élus.

230 millions déjà versés par le Luxembourg

Ces derniers ajoutent qu'avec l'augmentation des prix de l'énergie, «la situation n'est aujourd'hui plus tenable», notamment pour les communes. «Seule une compensation financière directe peut empêcher un affaiblissement des services publics locaux», a fait savoir Wolfram Leibe.

Dans un échange avec L'essentiel, le ministère des Finances a une nouvelle fois tenu à rappeler les engagements du gouvernement luxembourgeois pour la Grande Région. «Le Luxembourg contribue d’ores et déjà au financement, au-delà de ses frontières, d’infrastructures utiles et bénéfiques pour la vie quotidienne des frontaliers», a fait savoir un porte-parole, évoquant d'abord un accord bilatéral signé avec la France en 2018, qui prévoit une contribution du Luxembourg, à hauteur de 120 millions d’euros pour les infrastructures de transport et d'autre part un montant supplémentaire de 110 millions accordé en octobre 2021, au titre d'opérations ferroviaires.

La Belgique reçoit 48 millions d'euros

«Cet engagement supplémentaire englobe entre autres la construction d'un centre de maintenance sur la métropole de Metz et le raccordement de celui-ci au réseau. Des projets dans les domaines de la coopération de la santé et de la sécurité civile, de la sécurité intérieure et de la formation ont été retenus», ajoute le ministère.

En effet, huit accords ont été signés avec la France, dans une multitude de domaines (santé, services d'urgence, transport, coopération scientifique et universitaire, formation, police et douane, culture). Des dirigeants politiques des régions de Trèves et de Metz avaient déjà demandé une compensation financière au Luxembourg en 2019, en vain.

Actuellement, le Luxembourg et l'Allemagne sont en train de négocier un nouvel accord sur les frontaliers. Pour rappel, la Belgique reçoit, elle, du Luxembourg une compensation annuelle de 48 millions d'euros. Actuellement, environ 53 000 Allemands et environ 117 000 Français travaillent au Grand-Duché, mais habitent de l'autre côté de la frontière luxembourgeoise.