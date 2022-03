Originalité : Ils recréent leur ville dans «Minecraft»

Un collectif de jeunes a construit dans le jeu vidéo le centre d'une ville suisse.

Joël, Loïc, Stéphane, Benjamin et Damien, cinq jeunes âgés de 21 à 25 ans, ont reproduit brique par brique le centre de la ville suisse de Monthey dans le jeu «Minecraft». Ils ont d'abord dû constituer un «cadastre» de la ville dans l'univers du jeu, afin de respecter sa configuration ainsi que ses dimensions. Pour cela, ils ont effectué des mesures basées sur un plan de la cité, avant de les convertir à leur échelle.

Puis ces membres du collectif du Sheitan ont adapté la hauteur des constructions sur quelques édifices de référence. La phase suivante a été de se rendre sur le terrain pour prendre des clichés. «Le plus dur a été la partie photos. On mitraillait quartier par quartier. Mais de retour au local, on remarquait qu'on avait oublié un détail», relève Joël. Celui-ci garde malgré tout un bon souvenir de l'aventure, qui a duré d'octobre 2012 à fin janvier 2013.