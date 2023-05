Football français: Ils refusent de jouer avec le maillot arc-en-ciel

Tous les joueurs de L1 et L2 portent ce week-end un maillot floqué des couleurs de l'arc-en-ciel, qui ornent aussi les brassards des capitaines.

Le Marocain Aboukhlal, titulaire régulier, ne joue pas car il refuse de porter ce maillot, selon La Dépêche du Midi, qui avait également annoncé que Logan Costa et Farès Chaïbi ne le voulaient pas non plus, alors qu'ils figurent bien sur la feuille de match.