Cambriolages au Luxembourg: Ils rentrent du travail et découvrent leur intérieur saccagé

Nous avons nous-mêmes relayé les appels à la vigilance de la police grand-ducale ces dernières semaines, mais pas de quoi stopper les cambrioleurs. Lundi, plusieurs intrusions dans des logements ont encore été signalées à travers le pays. Les habitants d'une maison individuelle située sur la route de Diekirch, à Helmsange, ont retrouvé leur intérieur dévasté en rentrant après 18h. «Toutes les pièces ont été fouillées et divers objets de valeur ont été volés», indiquent les forces de l'ordre mardi matin.

Même chose, dans le même timing, pour une maison rue de Sanem à Niederkorn. Le cambriolage a eu lieu «entre 8h et 19h15», les malfrats ayant embarqué du matériel hi-tech et des bijoux. Plus tard, en soirée, un habitant de la rue Olek, à Moersdorf, a pris en chasse deux cambrioleurs qui tentaient de forcer sa porte de garage. Ils ont réussi à fuir en se séparant.