Ils reproduisent une pub grandeur nature

Des milliers d'adeptes de Facebook ont participé à une flashmob inspirée par une récente publicité de l’opérateur de téléphonie T-Mobile bloquant une des gares de Londres pendant un quart d’heure.

Un membre de Facebook de 22 ans, connu sous le nom de Crazzy Eve, a eu l’idée de reproduire la publicité de T-Mobile dans sa ville en se servant du site de sociabilité Facebook, après l’avoir vue à la télévision. La publicité, inspirée elle-même des flashmobs organisés à travers le site de sociabilité, montrait des gens se réunissant dans une gare et exécuter spontanément une chorégraphie.

Le jeune homme a ainsi convié ses amis à une manif dansante se déroulant à la Liverpool Railway Station de Londres en envoyant des invitations à travers le site de réseautage. Ses contacts ont fait de même, transformant finalement le petit comité de départ en milliers de participants, qui sur les coups de 19 heures ont transformé la gare londonienne en discothèque géante silencieuse, vendredi dernier. Chaque participant était en effet équipé de son propre baladeur et pouvait danser sur sa propre musique.

«A 18h45, les gens ont afflué dans la gare comme si quelqu’un avait ouvert un robinet», a-t-il déclaré à CNN. «Ils sont entrés comme des moutons. Au fur et à mesure que cela se remplissait, j’ai pensé: ça va être énorme», a-t-il ajouté.

Le succès de l’événement a été tel que Crazzy Eve a décidé de renouveler l’expérience en organisant une nouvelle danse silencieuse, cette fois-ci à Trafalgar Square, le 13 février prochain. Si on ne connait pas le nombre exact des participants au premier événement, on peut toutefois dénombrer le nombre d’inscrits au groupe Facebook «Liverpool Street Station Silent Dance», créé pour l’occasion. Il réunit plus de 15 000 membres.