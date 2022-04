Drogues, arme et argent liquide – Ils s'échappent en voiture en Allemagne et défient la police au Luxembourg

L'individu et son passager ont «percuté des voitures de police», indique le rapport, avant que leur véhicule finisse sa course dans un panneau de signalisation «à la hauteur de la bretelle d'accès de Munsbach, où il s'est finalement immobilisé». Les policiers luxembourgeois ont alors pu intervenir et découvrir à bord du véhicule, auprès des deux fuyards, «une grande quantité de cannabis et d'autres stupéfiants, une arme prohibée ainsi qu'une importante somme d'argent».