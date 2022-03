Guerre en Ukraine : Ils s’appelaient Polina, Alisa, Sofia, Ivan…

L’Ukraine pleure déjà la perte de nombreux enfants depuis le début de l’invasion russe.

Polina et ses parents sont décédés à Kiev. Sa grande sœur et son petit frère ont été hospitalisés.

Le nombre de civils tués lors de l’invasion russe ne cesse de grimper. Lundi, le ministère ukrainien de la Santé annonçait la mort de 352 civils, dont 14 enfants. De son côté, l’ONU affirmait avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés. Le président Zelensky a, pour sa part, annoncé lundi que 16 enfants ukrainiens avaient été tués et 45 blessés.

La petite Polina, 10 ans, est devenue l’un des visages des enfants ukrainiens sacrifiés. Sa mine souriante et ses longs cheveux blonds colorés de rose sont en train de faire le tour du monde. La jeune fille était en dernière année d’école primaire à Kiev, explique la BBC. Elle et ses parents ont été abattus par un groupe russe de sabotage et de reconnaissance dans une rue au nord-ouest de la capitale ukrainienne. La grande sœur de Polina a été hospitalisée aux soins intensifs tandis que son petit frère a été emmené dans un autre hôpital pour enfants.