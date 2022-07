Tollé en Turquie : Ils scandent le nom de Poutine après le but du Dynamo Kiev

L'ambassadeur d'Ukraine en Turquie, Vasyl Bodnar, a condamné jeudi les slogans chantés par les supporters turcs en faveur du chef de l'Etat russe Vladimir Poutine lors du match entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe mercredi soir à Istanbul.

«Le football est un jeu juste. Le Dynamo Kiev était plus fort hier soir. Il est très triste d'entendre de la part des supporters de Fenerbahçe des mots qui soutiennent l'assassin et l'agresseur qui bombarde notre pays», a réagi en turc Vasyl Bodnar sur Twitter, au sujet des chants pro-Poutine entonnés mercredi soir par les fans de Fenerbahce, qui accueuillait le Dynamo Kiev en match de qualification pour la Champions League. «Je suis reconnaissant au peuple ami turc pour leur soutien à l'Ukraine et leurs commentaires sur les actions inappropriées des supporters», a-t-il ajouté.