En Indonésie : Ils se lèvent aux aurores pour acheter ses friandises

A 76 ans, Mbah Satinem a longtemps été un secret gastronomique connu des seuls habitants de la capitale culturelle indonésienne, mais elle est devenue une star après être apparue dans une série de Netflix de 2019 «Street Food: Asia». Chaque jour, elle ouvre son stand avant l'aube et se penche sur une table pour préparer et vendre les friandises traditionnelles connues sous le nom de «jajan pasar».

Certains se battent pour ses gâteaux

Elle dispose sur une feuille de bananier plusieurs desserts dont le «lupis» fabriqué avec du riz gluant. Un autre met recherché est le «tiwul», cuisiné avec de la farine de manioc, du sucre de palme et du «cenil» une gelée de farine de tapioca. «Je vends des lupis depuis très longtemps, rien n'a changé», dit-elle sur le stand qu'elle occupe depuis 1963. Elle coupe le gâteau avec un fil de nylon, le place délicatement sur la feuille de bananier et y verse du sucre de palme en liquide épais avant de le saupoudrer de noix de coco râpée, pour un petit déjeuner qui attire les foules. La recette est un secret transmis par sa mère. Et la cuisson au feu de bois donne à cette friandise une saveur fumée.

Une pause seulement pendant le ramadan

Les efforts de Mbah Satinem ne cessent que pendant le mois du jeûne du ramadan. Tous les autres jours, elle se lève au milieu de la nuit pour cuisiner. «Je me réveille en général vers une heure du matin et je vais au lit après l'isha», la prière du soir vers 20h, dit-elle. À cause de son âge, le stand de la vieille dame est devenue une entreprise familiale. Son mari se charge du riz gluant, son fils gère le feu de bois, sa fille la conduit sur son stand et l'aide pendant les quatre heures où elle y travaille.