Coronavirus en Afrique du Sud : Ils se marient et la police les embarque

Un couple a bravé le confinement pour se marier, vendredi. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont arrêté tout le monde: les mariés, le pasteur et les invités.

Un homme attentionné aide sa toute nouvelle épouse à entrer en robe de mariée dans une voiture de police. Cette scène surréaliste a été tournée dimanche, près de la ville de Richards Bay (est). Bien décidés à s'unir malgré les mesures de confinement instaurées le 27 mars en Afrique du Sud, Jabulani Zulu et sa bien-aimée, Nomthandazo Mkhize, ont bravé l'interdit.

La cérémonie battait son plein lorsque les forces de l'ordre, averties par un témoin inquiet, ont débarqué armes à la main et masques sur le visage. Le jeune marié de 48 ans et sa belle de 38 ans ont été arrêtés, tout comme le pasteur et une quarantaine d'invités, a indiqué le porte-parole de la police sur la chaîne ENCA. Ils ont ensuite été relâchés contre une caution de 50 francs, mais feront l'objet de poursuites.