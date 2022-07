À Luxembourg-Ville : Ils se montraient agressifs avec les passants

Peu après 14h30, la police a été avertie qu'un homme harcelait les passants venus de la Gare à Luxembourg-Ville. Les fonctionnaires ont tenté de calmer l'individu qui n'a, malgré tout, pas pu être ramené à la raison. Son comportement représentant un danger pour lui-même et pour les autres, il a été décidé de l'emmener au poste.

Même chose pour une femme qui menaçaient les passants, rue Dicks un peu après 19h. La police l'a localisée et est parvenue à l'apaiser. Mais peu de temps après, elle a recommencé son manège en devenant de plus en plus agressive. Elle a été interpellée. Dans les deux cas, un procès-verbal a été dressé.