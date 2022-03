Ils se sont attaqués au mur à coups de pinceau

LUXEMBOURG - Vingt ans après la chute du mur de Berlin, un mur en polystyrène a été bâti, tagué et détruit, dimanche, à l'abbaye de

Neumünster, dans une ambiance bon enfant.

Après avoir partagé leurs réflexions et souvenirs en fin d'après-midi, peintres et passants ont pris du plaisir à détruire le mur du Luxembourg à coups de pied et de poing pour ramasser des morceaux et les ramener chez eux.