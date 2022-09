Thaïlande : Ils se transpercent les joues avec une épée pour «se purifier»

Connu pour son défilé d’adeptes aux joues et lèvres percées de couteaux, aiguilles et sabres, le festival des «neuf Dieux Empereurs» débute à Phuket, l’île touristique du sud de la Thaïlande.

Des odeurs de désinfectant se mêlent aux arômes d’encens dans les rues de Phuket, l’île touristique du sud de la Thaïlande, pour le début du festival végétarien, connu surtout pour son défilé d’adeptes aux joues et lèvres percées de couteaux, aiguilles et autres sabres. Les descendants de la communauté chinoise de Phuket célèbrent le souvenir de leurs aïeux lors d’un festival des «neuf Dieux Empereurs» qui dure neuf jours et au cours duquel il s’abstiennent de manger de la viande.

«Les personnes qui font des vœux doivent se percer la peau pour exprimer leur gratitude aux dieux et se débarrasser de leur malchance», explique un spectateur de 18 ans. «J’ai pu me purifier l’esprit et me concentrer sur mon travail», a déclaré un autre, 62 ans, en attendant le départ de la procession.