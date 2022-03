Emploi : Ils sont à l'écoute pour vous faire «retravailler»

LUXEMBOURG - Les conseillers de l'initiative «rëm schaffen» aident ceux qui ont envie de trouver un nouveau

travail.

Les quatre conseillers proposent des consultations gratuites sur rendez-vous dans leurs locaux à Esch et Luxembourg-Belair. La moitié des gens concernés ne sont pas inscrits à l’Adem: «Nos services sont complémentaires et se font toujours à la carte: on veut prendre le temps de comprendre la situation de la personne en face, de savoir quelles sont ses capacités, quels sont ses projets réalistes. On n’a pas les mêmes obligations que l’Adem et surtout pas des offres d’emploi à donner», note Marceline Jans.