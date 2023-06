Ces jeunes Luxembourgeois sont accros à l'entrepreneuriat depuis le lycée

L'aventure entrepreneuriale a débuté en septembre 2019 pour Ivo, Clémentine et Gilles. FrëschKëscht

De nombreux lycéens participent chaque année au programme des mini-entreprises de l'ASBL Jonk Entrepreneuren. «C'était une option, mais pas encore dans notre lycée. Ivo qui savait déjà plus jeune qu'il voulait faire quelque chose en lien avec l'entrepreneuriat, a convaincu les professeurs et ensuite presque toute la classe y a participé», explique Clémentine Offner, membre de la mini-entreprise FrëschKëscht en 2019/2020. Elle a fait équipe avec six autres élèves du Lycée Robert-Schuman, dont Ivo Silva et Gilles Heinesch.

«Au départ, je voyais ça comme un truc cool, différent des autres options. Je ne savais pas que l'entrepreneuriat deviendrait une passion», ajoute la jeune femme, aujourd'hui étudiante en psychologie à l'Uni.

Des fruits et légumes frais et luxembourgeois

Le principe de la FrëschKëscht était de proposer une boîte composée uniquement de fruits et légumes frais et luxembourgeois. Grâce à son concept et son travail, l'équipe du Lycée Robert-Schuman a remporté le titre de «Mini-entreprise 2020» et en guise de récompense, ils sont partis à l'Exposition universelle à Dubaï. «Dès le début, on a dit qu'on allait gagner et on a tout fait pour. On était parfois sévères avec nous-mêmes pour travailler malgré la fatigue», précise Clémentine.

Et contrairement à de très nombreuses mini-entreprises, la FrëschKëscht ne s'est pas arrêtée à la fin de l'année scolaire. Même avant de remporter le concours, les sept membres de la mini-entreprise FrëschKëscht s'étaient déjà mis d'accord sur le fait de continuer l'aventure. «Nous avions de bons contacts avec les clients et nous nous sommes rendu compte que c'était plus qu'un simple concours, qu'on aimait tellement ça, explique Clémentine. Nous avons donc tous continué et fait de la FrëschKëscht une véritable entreprise. Deux membres ont ensuite arrêté. Nous avons continué à cinq jusqu'en 2021».

Si les FrëschKëschts ont cessé d'exister en 2021, Clémentine, Ivo et Gilles ont décidé de continuer d'une certaine manière avec des ChrëschtKëschts. Avec toujours le même mot d'ordre: des produits de qualité et 100% luxembourgeois. On y retrouve principalement des produits alimentaires, des boissons. «Nous travaillons avec de petits producteurs. Cela nous permet de savoir exactement comment les produits sont fabriqués. Il est important pour nous qu'ils soient produits de manière responsable. Pour le chocolat, nous veillons à ce qu'il ait le label Fairtrade», détaille Clémentine Offner.

WeConnect, un nouveau défi Ayant pris goût aux concours, Clémentine et Ivo ont participé aux EuroSkills dans la catégorie Entrepreneurship Business Development. Ils ont dû imaginer une entreprise où différentes générations sont impliquées. C'est comme ça qu'est né WeConnect, un service de colocation intergénérationnelle, avec lequel ils ont fini 3es. Peu après, ils ont remporté un prix lors du JA Start-Up en Estonie. Forts de ces succès, les deux entrepreneurs ont décidé de concrétiser leur idée et de créer une société d'impact sociétal. Gilles Heinesch a rejoint l'équipe de même que Christian Gutenkauf, qui avait coaché la mini-entreprise FrëschKëscht. À la tête de cette nouvelle entreprise, le trio n'a pas abandonné ses études pour autant. Ivo est en économie à l'Université du Luxembourg, Clémentine en psychologie et Gilles est sur le point d'obtenir sa licence de pilote. «Nos études nous aident pour l’entreprise. On apprend encore beaucoup de choses et cela nous permet également d’avoir un plan B dans la vie, la carrière. On veut et va se lancer à 100 % dans WeConnect. Mais après nos études», précise Ivo.