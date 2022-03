Ils sont champions du monde de sauna

Un Finlandais et une Russe ont remporté le titre suprême, en Finlande, en restant plus de 3 minutes dans un sauna chauffé à 110 degrés.

Chez les femmes, la Russe Tatyana Arkhipenko s'est imposée avec un temps de 3 minutes et 9 secondes, devant la Finlandaise Leila Kulin (3 minutes et 6 secondes) et l'Allemande Silvia Pfuhl (2 minutes et 18 secondes).