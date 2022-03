Ils sont entre la vie et la mort

INGELDORF – Deux jeunes hommes ont été grièvement blessés vendredi matin dans une collision frontale entre Ingeldorf et Friedhaff.

Le conducteur d’une voiture qui venait d’Ingeldorf et qui allait en direction de Friedhaff a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé sur la voie d’en face, a tapé la glissière de sécurité avant de percuter une autre voiture qui venait en sens inverse. L’automobiliste a tenté de l’éviter sans succès.

Les deux victimes étaient coincées dans leur véhicule et ont été désincarcérées par les secours, seulement une demi-heure plus tard. Le pronostic vital est engagé pour le jeune Luxembourgeois et le jeune Allemand qui ont été transportés à l’hôpital.