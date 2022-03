Bonne année! : Ils sont jumeaux mais ne sont pas nés la même année

C’est le genre de bizarrerie qu’autorise la Saint-Sylvestre: deux petits garçons sont nés à quelques minutes d’intervalle mais l’un en 2009 et l’autre en 2010.

Marcello et Stephano sont deux petits garçons qui ont débarqué sur Terre et sont déjà des êtres à part : le premier est né un peu avant minuit, le 31 décembre 2009, et le second un peu plus tard, en 2010, dans un hôpital de Floride.