Au Luxembourg: Ils sont partis à la découverte du Minett

«On a voyagé à pied dans le sud du pays. On en a sorti ce qu'on a appelé un carnet de voyage géopoétique». Et le livre vient de sortir, avec des illustrations de l'artiste luxembourgeoise Isabelle Mattern. Robert Weis, Luxembourgeois de Dudelange .et l'écrivain italien Davide S. Sapienza sont allés crapahuter dans la Minett Unesco Biosphere, une zone méconnue mais pourtant splendide du sud du Luxembourg. «On a voulu faire le livre pour que les gens du sud redécouvrent leur propre région et pour les touristes qui ne la connaissent pas encore».

L'idée est née quand le Minett a intégré, il y a environ 2 ans, le réseau de biosphères de l'Unesco. «Je représentais le Musée national d'histoire naturelle dans le comité de candidature», se souvient Robert Weis. «Quand le dossier a réussi, l'équipe est restée en place et a proposé des projets». Et Robert Weis, originaire de Dudelange, a voulu faire découvrir son coin du Luxembourg à son ami Davide Sapienza, un écrivain qui a vu du pays.

«Conquis»

«Il a traversé l'Islande à pied en hiver, il a vécu avec les Inuits au Canada, il a vu la Norvège… Il a exploré beaucoup de terres sauvages. Et il a été conquis par le Minett. C'était différent, mais il a été étonné et conquis par cette expérience nouvelle». Les deux hommes partent, sac sur le dos et solides chaussures aux pieds pour un périple de trois semaines, à pied, en juillet 2021. «On a suivi le Minett Trail, qui est maintenant bien balisé, mais pas seulement. On s'en est écarté quand on en avait envie», glisse le Luxembourgeois. Ils admirent les paysages, rencontrent des gens à Kayl, Schifflange, Esch…