Ils sont plus doués que Sarah Palin

Sur Facebook, des milliers de personnes ont adhéré au groupe qui rassemble ceux qui se pensent plus capables que la colistière de John McCain.

«Je vis au dessus d'une famille grecque et à côté d'une famille égyptienne», se targue jeudi Griffin DuBois de New York, pour justifier son adhésion au groupe Facebook: «J'ai plus d'expérience en politique étrangère que Sarah Palin». Comme lui, ils sont plus de 18 000 sur le site de socialisation, à s'estimer plus qualifiés que la gouverneure de l'Alaska pour le poste de vice-président des Etats-Unis.