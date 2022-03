Problème au Luxembourg : Ils sont trop peu à vouloir devenir cuisiniers

LUXEMBOURG - Dans le secteur de l'horeca, certains métiers ont du mal à étoffer leurs rangs. C'est le cas du métier de cuisinier.

Dans son étude sectorielle, l'Adem, en collaboration avec l'Horesca, a fait le point sur les tendances en matière de métiers et de compétences dans le secteur de la restauration, qui emploie plus de 20 000 personnes. Il en ressort que certains métiers sont en pénurie de candidats. Il s'agit de chef de partie, commis et second de cuisine, cuisinier, chef de rang, commis de restaurant.