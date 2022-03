Solidarité : Ils sont venus courir contre le cancer

LUXEMBOURG - Des milliers de personnes sont venues défier le cancer au Relais pour

la Vie, ce week-end.

C'est «une vague de solidarité» qui a déferlé sur la Coque, entre samedi soir et dimanche soir, à l'occasion du Relais pour la Vie. Plus de 8 000 coureurs, beaucoup de spectateurs pour les encourager, cette édition 2010 de la manifestation organisée par la Fondation luxembourgeoise contre le cancer (FLCC) a battu tous les records.

Tous étaient là pour se relayer sur la piste, en signe de solidarité avec les patients atteints d'un cancer. «Il y a de l'ambiance, beaucoup de monde», se réjouissait la présidente de la FLCC, Marie-Paule Prost. Sur la piste, on marche ou on court, on se fait chambrer par les autres membres de son équipe. Certains participent avec des tee-shirts à l'effigie d'un être cher emporté par le cancer.