Ils sortent sains et saufs de leur maison en flammes

BAVIGNE – Une famille de quatre personnes a réussi à fuir sa maison dévorée par un incendie lundi matin.

Il était un peu avant 9h lundi quand une voiture qui passait dans la Duerfstrooss a remarqué de la fumée qui s’échappait d’une maison et des flammes qui sortaient de la fenêtre de la cuisine, à l’arrière de la bâtisse. L’automobiliste a immédiatement appelé le 112. Les pompiers de Bavigne, Harlingen, Wiltz et Syr ont mobilisé huit véhicules et 30 hommes pour venir à bout de l’incendie, avec l’aide précieuse de l’hélicoptère de la police.