Ils suivent le Luxembourg aux quatre coins de l'Europe

Si certains sont des proches des sportifs, d’autres ont fait le déplacement en simple supporter du Grand-Duché. «On était bénévoles pour les JPEE au Luxembourg en 2013 et depuis, on vient presque à chaque fois, raconte Franck, venu avec deux amis. Les billets pour les compétitions sont gratuits et on est tout près des sportifs, on peut parler avec eux».

Ces Jeux organisés à Malte, avec ses plages et son architecture spectaculaire, ont aussi attiré d’autres supporters, plus opportunistes. «On est surtout venus en vacances, mais on n’a pas choisi cette semaine par hasard, sourient Elias et Christina. On connaît bien des joueurs de l’équipe de basket, donc on vient voir leurs matches, et le reste du temps on fait du tourisme».