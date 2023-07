Ils torturent un chaton en se marrant, les internautes choqués

De nombreux internautes sont choqués devant une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux en Suisse. On y voit deux jeunes, parlant suisse allemand, torturer cruellement un chaton. Les images sont insoutenables: ils piétinent l’animal, lui donnent des coups de pied et lâchent un chien contre lui. Tout ça en se marrant. On peut même voir l’un des deux inconnus saisir le malheureux matou et le jeter en travers de la route.