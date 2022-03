Sous-payés, surexploités et mal logés : «Ils travaillent 11h par jour, six jours sur sept»

METZ - Onze ouvriers lettons, employés sur le chantier de construction d'un hôpital à Metz, ont intenté une action en justice contre leur employeur, Bamolux, une société luxembourgeoise.

Les ouvriers lettons déposeront par ailleurs une plainte «dans les prochains jours» contre leur employeur pour «les avoir logés dans un appartement insalubre, en profitant de leur vulnérabilité», selon Me Kahn. «Ils travaillent 11 heures par jour, six jours sur sept», et vivent à 11 dans un deux-pièces de 30 m2 «qui ne répond pas aux normes d'hygiène et de décence: ils dorment sur des matelas pneumatiques», a ajouté l'avocat.