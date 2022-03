Tendance aux Etats-Unis – Ils travaillent de plus en plus un verre à la main

Tendance aux États-Unis : Ils travaillent de plus en plus un verre à la main

Aux États-Unis, toujours davantage d'entreprises autorisent leurs employés à consommer un peu d’alcool au boulot. Objectif: qu’ils soient plus productifs et assidus.

Les patrons ont un objectif bien précis: faire du lieu de travail un endroit détendu et convivial, tout en incitant les employés à rester plus longtemps au boulot. Au sein de l’agence de publicité Arnold Worldwide, à Boston, le personnel a pris l’habitude de se retrouver autour d’un distributeur de bières. La société new-yorkaise Thrillist organise, elle, des dégustations régulières.

«Chouchouter ses salariés le plus possible»

Le patron n’y voit rien de mal: «Si avoir une bière sur son bureau motive un employé à bosser, cela ne me pose aucun problème». L’entreprise de stockage de fichiers informatiques Dropbox va même plus loin. Sur sa page consacrée au recrutement, elle vante ses apéros du vendredi. Pour la sociologue du travail, Danièle Linhardt, cette liberté de consommer de l’alcool au boulot s’inscrit dans la droite ligne d’un «management de la bienveillance».

«Cela consiste à chouchouter ses salariés le plus possible, explique-t-elle, afin que le lieu de travail s’apparente tant que faire se peut à un espace de détente et de plaisir, dans lequel on a envie de passer du temps».