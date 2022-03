France : Ils trouvent un lionceau dans le lit de leur enfant

Le petit animal était gardé illégalement par son propriétaire dans le Val-de-Marne.

Le lionceau, une femelle d'un mois et demi, a été retrouvé sur un lit d'enfant, chez des voisins d'immeuble de son propriétaire. Ce dernier, 30 ans et bien connu de la police, était caché dans un placard. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.