Aux Etats-Unis: Ils tuent un ours qui était entré chez eux

Aux États-Unis : Ils tuent un ours qui était entré chez eux

Un ours est entré dans une maison du Wisconsin, et s'en est pris à ses occupants, dans la nuit de vendredi à samedi. L'animal a été abattu.

L'animal est mort. Taylor County Sheriff's Department

Un couple a sans doute mené le combat de sa vie, vendredi soir, dans le nord du Wisconsin. Apercevant un ours qui se servait dans la mangeoire à oiseaux du jardin, l'homme et la femme ont crié pour le faire partir. Sauf que l'ours, au lieu de s'enfuir, a piqué droit sur la maison et s'est engouffré par la fenêtre, rapportent les médias américains.

Le couple a subi plusieurs morsures avant de pouvoir neutraliser l'animal avec un couteau de cuisine. Le mari a ensuite pu saisir une arme à feu et l'abattre. L'homme et la femme ont été soignés à l'hôpital. Leurs enfants, eux, qui dormaient à l'étage, sont sains et saufs.

Selon le département des Ressources naturelles du Wisconsin, les ours ont en général peur des humains et sont rarement agressifs. S'ils le sont, c'est pour protéger leurs petits ou leur nourriture. Un ourson a été d'ailleurs aperçu fuyant la maison. Les autorités rappellent que dans pareille situation, il est conseillé d'aller se réfugier «dans une zone sécurisée, afin que l'ours ait un chemin d'évacuation dégagé» et «de faire beaucoup de bruit en criant, en klaxonnant ou encore en frappant des casseroles ou des poêles».