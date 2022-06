Pétition au Luxembourg: Ils veulent imposer les sacs pour ramasser les déjections canines

Les débats vont s'enchaîner à la rentrée

Un autre texte demande à ce que les parcmètres acceptent systématiquement les cartes bancaires, ce qui n’est pas toujours le cas dans la capitale . Des automobilistes écopent d’amendes parce qu’ils ne disposaient pas de pièces pour acheter un ticket. D’autres citoyens veulent une accélération des délais de remboursements de santé, un congé paternité prolongé à un mois, un congé extraordinaire lorsque des enfants se marient ou encore l’organisation plus régulière de référendums et la construction d’abris pour les animaux dans les champs. Au niveau politique, une pétition réclamera la majorité relative dans les communes jusqu’à 15 000 habitants, au lieu de 3 000 actuellement.

Il faudra patienter pour voir des débats publics sur les pétitions. Aucun n’est prévu avant la pause estivale et les trois prochains prévus auront lieu «entre la mi-septembre et la mi-octobre», reprend Nancy Arendt. Les textes demandant le remboursement des factures de psychologues, le développement de l’oncologie des enfants et le renoncement à l’obligation vaccinale au Covid-19 des plus de 50 ans ont obtenu plus de 4 500 signatures, permettant la tenue d’un débat. Ceux sur la semaine de 35h et la prolongation du congé parental sont toujours ouverts aux paraphes, mais ont déjà dépassé le seuil. Les débats vont donc se bousculer à la rentrée.