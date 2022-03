Colère au Canada : Ils veulent juste retrouver leur vie d'avant le Covid

Les nombreux manifestants d’Ottawa ne désarment pas car ils n’ont «plus rien à perdre». Ils se sentent «exclus» de la société et rêvent de retrouver leur vie d’avant.

Ils se sentent «exclus» de la société, se disent «fatigués» de toutes les mesures restrictives liées au Covid et rêvent de retrouver leur vie d’avant: Julie, Scott, et Matthew, manifestants d’Ottawa, sont déterminés car ils n’ont, disent-ils, plus «rien à perdre».