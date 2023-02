Au Luxembourg : Ils volent des arbres au bord de la route

La police est à la recherche de voleurs… d'arbres, dans le nord du Luxembourg. En effet, entre vendredi dernier, 14h, et mercredi matin, 8h15, «une grande quantité» de jeunes plants de hêtres et de chênes ont été dérobés dans une zone forestière, le long de la N12, entre le rond-point Nocherkreus et Büderscheid, une localité de la commune de Wiltz, dans le nord du pays.